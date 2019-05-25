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Опубликован снимок подозреваемого по делу о взрыве в Лионе

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В эфире французского телеканала BFMTV показали кадры, на которых запечатлен возможный виновник взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

На опубликованном снимке с камеры наружного наблюдения запечатлен неизвестный мужчина 30-35 лет, одетый в черную рубашку и бежевые шорты. Его лицо скрываеют солнцезащитные очки. Рядом с собой подозреваемый везет велосипед, к которому было прикреплено взрывное устройство.

Мэр второго округа Лиона сообщил, что благодаря городским камерам полиции удалось установить его маршрут. Поиски подозреваемого продолжаются.

Ранее полиция города получила записи с видеокамер, на которых видно, как мужчина на велосипеде бросает пакет рядом с пекарней на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала.

Взрыв произошел 24 мая около 17:30 по местному времени. В результате происшествия пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 пострадавших госпитализированы с легкими ранениями. Сообщалось, что взрывное устройство, начиненное гвоздями, болтами и винтами, было замаскировано под посылку.

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Предыстория: Увеличилось число пострадавших после взрыва в Лионе
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