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Взрыв произошел в центре французского Лиона

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Взрыв прогремел в центре французского города Лион (административный центр региона Овернь — Рона — Альпы). Об этом сообщает BFM TV.

По его информации, инцидент произошел на улице неподалеку от площади Белькур. Указывается, что семь человек пострадали, в том числе ребенок. Чем именно вызван взрыв, пока точно неясно.

В то же время Le Parisien отмечает, что пострадали шесть человек. Двое из них серьезно ранены.

По непроверенной информации, сдетонировать могло небольшое взрывное устройство в свертке возле булочной на улице Виктора Гюго, пишет La Plume Libre на своей странице в Twitter. Отмечается, что оно могло быть начинено гвоздями, шурупами и болтами.

В настоящее время район оцепили. На месте работают саперы и полицейские.

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