Увеличилось число пострадавших после взрыва в Лионе

Число пострадавших в результате взрыва во французском Лионе увеличилось. Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что 13 человек получили легкие ранения, 11 из них были доставлены в больницу. Среди раненых есть восьмилетняя девочка, уточнили в администрации Лиона.

Полиция города получила записи с видеокамер, на которых видно, как мужчина на велосипеде бросает пакет рядом с пекарней на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала.

По данным радиостанции BFMTV, взрывное устройство было замаскировано под посылку. Устройство было начинено гвоздями, болтами и винтами. К расследованию происшествия подключился антитеррористический отдел прокуратуры Парижа.

Взрыв произошел около 17:30 по местному времени. Ранее сообщалось о семи пострадавших. В настоящее время район оцепили. На месте работают саперы и полицейские.

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