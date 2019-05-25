Таинственный заключенный уехал из тюрьмы на Rolls-Royce и удивил журналистов

Журналисты британского таблоида Daily Mail стали свидетелями выхода из тюрьмы некоего заключенного. Их удивило то, что чернокожего мужчину встретила целая компания и автомобиль Rolls-Royce Phantom, на котором освободившегося затем увез личный водитель.

Одетого в серый спортивный костюм мужчину с прозрачным мешком тепло поприветствовали как минимум шесть приятелей, приехавших к тюрьме Стэнфорд Хилл в английском графстве Кент. Это исправительное учреждение категории D — тюрьма открытого типа, где соблюдается наиболее щадящий режим, при котором, например, разрешено носить свою одежду.

Впоследствии выяснилось, что «таинственным заключенным», как его прозвали журналисты Daily Mail, является рэпер Snap Capone. Исполнитель выступал в эфире радиостанции BBC Radio 1, на YouTube ролик с его участием набрал более 1,5 миллиона просмотров.

За что и как долго артист отбывал наказание, не уточняется.

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