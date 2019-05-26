Шнуров прокомментировал скандал на детском шоу «Голос»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал ситуацию с шестым сезоном телевизионной программы «Голос. Дети», где после обнаружения фальсификации были аннулированы итоги шоу и состоялся его повторный финал. Об этом он рассказал в интервью ИА «Столица», пишет газета «Амурская правда».

По словам музыканта, разгоревшемуся вокруг проекта скандалу «уделяется слишком много внимания».

Шнуров отметил, что постоянно видит новости, посвященные точности подсчета голосов, из-за чего складывается впечатление, будто зрители готовы «пустить друг другу кровь», и посоветовал относится к происходящему спокойнее.

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Также музыкант сказал, что не против вернуться на проект в качестве наставника, если его снова пригласят.

25 мая сообщалось о том, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал итоги повторного финала шоу «Голос. Дети». Он заявил будто во время спецвыпуска больше всех волновались участники. «В Москве сегодня не найти детского валидола, детских тонометров, детского коньяка», — пошутил ведущий.

Результаты шестого сезона «Голос. Дети» были аннулированы после того, как компания Group-IB, занимающаяся расследованием киберпреступлений, зафиксировала накрутки голосов в пользу победительницы, которой стала дочь певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Многие зрители раскритиковали результаты голосования, назвав его сфальсифицированным. По итогам спецвыпуска шоу всем финалистам вручили по миллиону рублей, а представитель Universal Music предложил им записать свои композиции при поддержке компании.

Шнуров принимал участие в седьмом сезоне шоу «Голос» (2018) в качестве наставника.

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