В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя

Nellis Air Force Base / Facebook

Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.

Подобная раскраска выбрана для того, чтобы пилоты в будущем не впадали в ступор при виде новой цели, объяснил командующий 57-м авиакрылом ВВС США бригадный генерал Роберт Новотны. Он также высказал мнение, что, возможно, такой же облик стоит придать еще одному F-16.

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