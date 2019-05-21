Превращение F-16 в Су-57 попало на видео

На авиабазе ВВС США Неллис (штат Техас) перекрасили американский истребитель четвертого поколения F-16C Fighting Falcon в «пиксельную окраску» российского истребителя пятого поколения Су-57. Соответствующие мероприятия показаны в размещенном на Facebook ролике.

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Как замечает The Aviationist, перекрашенный самолет американские военные планируют использовать в качестве условной цели на учениях ВВС.

В январе сообщалось, что машина, входящая в состав 57-го авиакрыла ВВС США, получит «пиксельную» окраску, имитирующую российские Су-57. Такое решение военные приняли по итогам голосования в сети. Широкой публике перекрашенный F-16C Fighting Falcon обещали показать в ноябре.

В ноябре 2018 года стало известно, что Су-57 получат «пиксельную» окраску, снижающую оптическую заметность машины.

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