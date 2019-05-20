Полет F-22 показали изнутри «Хищника»

Команда F-22 Demonstration and Heritage Flight, располагающаяся на авиабазе ВВС США Лэнгли (штат Вирджиния), выложила на YouTube снятый из кабины пилота полет истребителя пятого поколения F-22 Raptor.

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Как пишет The Drive, опубликованное в 2011 году аналогичное видео было не столь высокого качества, как последнее. Издание отмечает, что главной особенностью нового ролика является то, что в нем можно заметить панель управления истребителя.

В мае в США раскрыли «настоящую» цену российского истребителя пятого поколения Су-57.

В том же месяце в сети появилось видео летно-тактических учений штурмового авиационного полка Восточного военного округа (ВВО), прошедших в Приморском крае, в ходе которых экипажи штурмовиков Су-25 отработали посадку на условно поврежденный и зараженный химическим оружием аэродром.

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