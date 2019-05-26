Лидер «Океана Эльзы» назвал цель похода в Раду

Лидер группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал своей главной задачей освобождение граждан Украины, которые находятся в заключении на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Забыть об этом ему не дает браслет, который Вакарчуку подарил отец арестованного украинского моряка Виктор Сорока на одном из концертов группы. «Он [браслет] мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду — для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми», — заявил глава партии «Голос».

Ранее музыкант выступил против идеи о проведении референдума по вопросу переговорного процесса с Россией. «Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную, — опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" в Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава администрации президента этого не понимает», — отметил он.

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