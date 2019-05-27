Украина задолжала еще больше

Государственный долг Украины вырос в долларовом выражении на 1,3 процента, следует из статистики, опубликованной на сайте министерства финансов страны.

По данным ведомства, совокупный прямой и гарантированный государством долг по состоянию на 30 апреля равняется 79,8 миллиарда долларов — на 1,03 миллиарда больше, чем в марте.

В то же время, обязательства, номинированные в гривнах, снизились на один процент — до 2,1 триллиона. Это произошло благодаря укреплению гривны в апреле.

Внутренний госдолг (приобретенный резидентами) в апреле вырос на 1,6 процента и теперь составляет 69,3 миллиарда долларов (37 процентов от совокупного долга). Внешний долг (размещенный на зарубежных рынках) уменьшился на 0,1 процента — до 40,1 миллиарда долларов (62,9 процента от совокупного долга).

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