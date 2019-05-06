Украина начала выбираться из долгов

Соотношение госдолга Украины к ее ВВП снизилось до 59 процентов по итогам первого квартала 2019 года, пишет «Экономическая правда».

Отмечается, что это произошло впервые с 2014 года. По данным Нацбанка Украины, снижение уровня долга произошло благодаря выплатам по гарантированному долгу, в частности перед Международным валютным фондом, а также сохранению положительного первичного сальдо и укреплению курса гривны.

Указывается также, что ключевым источником финансирования дефицита остались заимствования на внутреннем рынке — как в национальной, так и в иностранной валюте. Большую их часть составили краткосрочные бумаги.

В апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что с 2016 года объем долга стабильно снижался и достиг безопасной границы. К концу года его долю планируется сократить до половины ВВП государства, в течение следующих двух лет — до 41,4 процента.

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