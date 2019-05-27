Советские «Грады» станут российскими «Торнадо»

Созданные в СССР реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» после модернизации в России станут 9К51М «Торнадо-Г», сообщил РИА Новости заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Не так давно принята на вооружение новая система РСЗО "Торнадо-Г". Там процессы автоматизированы максимально. Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по модернизации БМ-21 "Град" до уровня "Торнадо-Г"», — сказал менеджер.

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В мае Кочкин заявил, что первая бригада «Торнадо-С» поступила в российскую армию.

Полевая 122-миллиметровая дивизионная РСЗО БМ-21 «Град» способна поражать живую силу, небронированную технику и бронетранспортеры. Комплекс серийно выпускался в 1960-1988 годы.

Пакет направляющих 9К51М «Торнадо-Г» состоит из 40 пусковых труб. Система, разработанная также в калибре 122 миллиметра, совместима с комплексом БМ-21 «Град». Производство «Торнадо-Г» началось в 1990-х годах.

По боевой эффективности 9К51М «Торнадо-Г» превосходит БМ-21 «Град» в 15 раз, в частности, отношение массы топлива к массе корпуса в ракете первой системы, по сравнению со второй, улучшено в 10 раз.

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