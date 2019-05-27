Экономика
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
ФСБ прокомментировала политику Зеленского
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Голодный слон убил маленькую девочку
На списанном 60 лет назад эсминце «Гремящий» произошел пожар
Внук депутата запугал одноклассников и обещал «сломать голову» учителю
Герман Стерлигов призвал казнить участников школьного БДСМ-флешмоба
В горах нашли древнее внеземное вещество
«Локомотив» расстался с Игорем Денисовым
В Москве заметили следы масонов 
Ярош пригрозил Зеленскому казнью
Новости партнеров

В Москве открылась ключевая выставка станкостроения и металлообработки

Перейти в «Мою Ленту»

В Экспоцентре открылась 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» — «Металлообработка-2019», которая продлится с 27 по 31 мая 2019 года, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с мероприятия.

Открывая выставку, генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов отметил, что «Металлообработка» — крупнейшая в Восточной Европе и СНГ выставка мирового станкостроения и современных технологий металлообработки. Выставка росла вместе с отраслью — она проводится с 1984 года, заметил Сергей Беднов. По его словам, сейчас «Металлообработка» входит в десятку ведущих международных промышленных выставочно-конгрессных форумов. Кроме того, высокая репутация выставки подтверждена сертификатами Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

«Выставка растет из года в год. Здесь представлен цвет зарубежного и отечественного станкостроения. Выставка важна тем, что в ней как в зеркале отображается развитие станкостроения у нас в России, — рассказал «Ленте.ру» Сергей Беднов. — К примеру, правительством был принят ряд решений, направленных на развитие станкостроения. Это дало новый импульс развитию выставки — экспозиция увеличилась, появилось много новых станков. «Металлообработка» — это не просто показ товаров, а важное средство профессиональной коммуникации. Отечественные производители знакомятся с новинками мирового станкостроения. В свою очередь специалисты зарубежных профильных ассоциаций видят, что делается у нас».

В экспозиции представлены продукты в области программного обеспечения для управления роботами, технологии проектирования, моделирования и конструирования робототехнических комплексов. Организаторы выставки уделяют пристальное внимание аддитивным технологиям, которые являются неотъемлемым компонентом реализации концепции «Индустрия 4.0». На выставке в отдельном павильоне разместиться экспозиция «Аддитивные технологии. Промышленная 3D печать», где состоятся презентации и семинары, посвященные актуальным темам аддитивных технологий. Одна из секций форума «Технологии обработки материалов, робототехника и Индустрия 4.0» будет посвящена аддитивным технологиям в условиях промышленного производства.

«Аддитивные технологии — одно из самых перспективных направлений для инновационного развития отечественного производства, они дадут толчок развитию комплекса современных направлений, таких как микроэлектроника, изготовление новых порошков, производство деталей, — заявил «Ленте.ру» президент Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров. — Сегодня с помощью аддитивных технологий и послойного выращивания можно делать такие детали и изделия, которые любыми другими методами обработки сделать невозможно».

На открытии выставки присутствовал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, который позже ознакомился с экспозицией.

Свои лучшие достижения на площади 41 000 квадратных метра демонстрируют 1186 компаний из 33 ведущих промышленных стран мира. В выставке принимают участие 13 зарубежных отраслевых ассоциаций. Впервые организован салон «Сварка и родственные технологии». Экспозицию дополняет одна из сессий 9-го международного научно-технического форума «Технологии обработки материалов, робототехника и Индустрия 4.0», посвященная наиболее острым вопросам сварочной отрасли России.

Партнером тематического блока «Робототехника и автоматизация производства», а также организатором деловой программы в рамках раздела выступает Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) при содействии Ассоциации «Станкоинструмент» и при поддержке «Экспоцентра».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Прочнее стали
Корпорация МСП и СТАН объединят усилия по поддержке высокотехнологичного бизнеса
В Москве открылась ключевая выставка нефтегазовой индустрии
В Москве завершился первый в России Industrial Robotics Workshop
Картинки с выставки
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

Обман по-доброму

Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
18:08Сегодня

Корпорация МСП приняла участие в Московской неделе предпринимательства

13:05Сегодня

Путин поприветствовал участников и гостей Петербургского форума

16:02Сегодня

Российским таксистам ограничат время за рулем

Экономика16:4115 мая

«Мы всегда найдем, что продать в регионах и как»

Глава Российского аукционного дома о региональной приватизации и новых филиалах
21:1820 мая

Эксперты высказались за более агрессивную политику России на мировом рынке нефти

12:49Сегодня

Москвичей заставят доплатить за убытки регионов по ОСАГО

17:21Сегодня

«Победа» стала первым в Европе лоукостером по темпам роста

Экономика00:0326 мая

Предел риска

Рабы, война и миллиарды долларов. Самое эффектное банкротство в истории США
16:11Сегодня

Беглый российский бизнесмен ушел от наказания

09:2819 мая

Оценены потери Украины из-за сокращения торговли с Россией

11:24Сегодня

«Аэрофлот» поддержит конкурс Генпрокуратуры «Вместе против коррупции!»

Россия
«Ахмед считал ее низшим существом»
Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Правовая база для извращений»
Эти законы могли защитить российских женщин. Почему их не приняли?
Россиянин дал укусить себя змее ради селфи и пожалел
В Москве заметили следы масонов
Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми
Депутат устроил полуобнаженную фотосессию и пожаловался на непонимание
Все материалы
Мир
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»
НАТО перехватила российские самолеты
В Польше произошла стрельба в школе
«Судьба мира решится именно здесь»
 
Все материалы
Бывший СССР
Большая пересменка
Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
Ярош пригрозил Зеленскому казнью
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Коломойский рассказал о поссорившем его с Порошенко телевизоре
Верховный суд Украины отклонил первый иск о незаконности роспуска Рады
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности Верховной Рады
Все материалы
Экономика
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
Корпорация МСП приняла участие в Московской неделе предпринимательства
Российским таксистам ограничат время за рулем
В Москве открылась ключевая выставка станкостроения и металлообработки
Москвичей заставят доплатить за убытки регионов по ОСАГО
«Победа» стала первым в Европе лоукостером по темпам роста
Предел риска
Рабы, война и миллиарды долларов. Самое эффектное банкротство в истории США
Все материалы
Силовые структуры
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Найденный в московском лесу череп связали с пропажей балерины Большого театра
Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию
Стрелявшего в авторитета Корейца из Тамбовской ОПГ посадили
Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
В стартовавший «Союз-2.1б» ударила молния
Советским «Оводам» доверят наведение «Цирконов»
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
Названа неожиданная польза жары
Все материалы
Спорт
«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
«Реал» запретил своему капитану уходить
«Локомотив» расстался с Игорем Денисовым
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США
Стало известно о состоянии свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Режиссера «Жизни Адель» заподозрили в спаивании актеров ради секса в кадре
Лувр закрыли из-за забастовки
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Звезда «Чародеев» рассказала о двухлетней борьбе с раком
Все материалы
Интернет и СМИ
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Познер оценил возможность застрелить Чубайса
Уточнено число пострадавших при резне в редакции
Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети
Реклама Gillette с учащимся бриться трансгендером довела зрителей до слез
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Прозрачные платья стали трендом у знаменитостей
Студентка пристрастилась к сдаче крови из-за любви к покупкам
Фанаты пристыдили модель за унизительное фото обнаженной подруги
Назван самый смелый тренд в пляжной моде
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Пассажиры занялись сексом на борту самолета и попали на камеру
Россиян задержали в аэропорту Франции из-за сообщений о минировании
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Туристка объявила поиски пропавшей камеры с коллекцией ее голых фото
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
У женщины и ее собаки обнаружили опухоли в одинаковых местах
Храбрая девочка защитила мать от грабителя
Редкий метеорит упал на собаку
Врачи обнаружили в кишечнике мужчины семь ложек, нож и две зубные щетки
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
«АвтоВАЗ» срочно отзывает Lada XRay Cross
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
Полностью раскрыта внешность приподнятого хэтчбека Kia XCeed
Все материалы
Дом
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве
Названы лучшие для предпринимателей города России
Рынку жилья пообещали болезненный год
Все материалы