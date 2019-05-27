В Москве открылась ключевая выставка станкостроения и металлообработки

В Экспоцентре открылась 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» — «Металлообработка-2019», которая продлится с 27 по 31 мая 2019 года, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с мероприятия.

Открывая выставку, генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов отметил, что «Металлообработка» — крупнейшая в Восточной Европе и СНГ выставка мирового станкостроения и современных технологий металлообработки. Выставка росла вместе с отраслью — она проводится с 1984 года, заметил Сергей Беднов. По его словам, сейчас «Металлообработка» входит в десятку ведущих международных промышленных выставочно-конгрессных форумов. Кроме того, высокая репутация выставки подтверждена сертификатами Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

«Выставка растет из года в год. Здесь представлен цвет зарубежного и отечественного станкостроения. Выставка важна тем, что в ней как в зеркале отображается развитие станкостроения у нас в России, — рассказал «Ленте.ру» Сергей Беднов. — К примеру, правительством был принят ряд решений, направленных на развитие станкостроения. Это дало новый импульс развитию выставки — экспозиция увеличилась, появилось много новых станков. «Металлообработка» — это не просто показ товаров, а важное средство профессиональной коммуникации. Отечественные производители знакомятся с новинками мирового станкостроения. В свою очередь специалисты зарубежных профильных ассоциаций видят, что делается у нас».

В экспозиции представлены продукты в области программного обеспечения для управления роботами, технологии проектирования, моделирования и конструирования робототехнических комплексов. Организаторы выставки уделяют пристальное внимание аддитивным технологиям, которые являются неотъемлемым компонентом реализации концепции «Индустрия 4.0». На выставке в отдельном павильоне разместиться экспозиция «Аддитивные технологии. Промышленная 3D печать», где состоятся презентации и семинары, посвященные актуальным темам аддитивных технологий. Одна из секций форума «Технологии обработки материалов, робототехника и Индустрия 4.0» будет посвящена аддитивным технологиям в условиях промышленного производства.

«Аддитивные технологии — одно из самых перспективных направлений для инновационного развития отечественного производства, они дадут толчок развитию комплекса современных направлений, таких как микроэлектроника, изготовление новых порошков, производство деталей, — заявил «Ленте.ру» президент Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров. — Сегодня с помощью аддитивных технологий и послойного выращивания можно делать такие детали и изделия, которые любыми другими методами обработки сделать невозможно».

На открытии выставки присутствовал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, который позже ознакомился с экспозицией.

Свои лучшие достижения на площади 41 000 квадратных метра демонстрируют 1186 компаний из 33 ведущих промышленных стран мира. В выставке принимают участие 13 зарубежных отраслевых ассоциаций. Впервые организован салон «Сварка и родственные технологии». Экспозицию дополняет одна из сессий 9-го международного научно-технического форума «Технологии обработки материалов, робототехника и Индустрия 4.0», посвященная наиболее острым вопросам сварочной отрасли России.

Партнером тематического блока «Робототехника и автоматизация производства», а также организатором деловой программы в рамках раздела выступает Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) при содействии Ассоциации «Станкоинструмент» и при поддержке «Экспоцентра».

