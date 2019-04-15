В Москве открылась ключевая выставка нефтегазовой индустрии

В Экспоцентре открылась 19-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» — «Нефтегаз-2019», которая продлится с 15 по 18 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с мероприятия.

Открывая выставку, генеральный директор Экспоцентра Сергей Беднов отметил, что ее качество подтверждено международными знаками — знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии, знаком Российского союза выставок и ярмарок.

Поздравляя гостей и участников мероприятия с открытием, помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов выразил надежду на то, что не только сама выставка, но и дискуссии в рамках деловой программы дадут новый стимул для решения тех задач, которые стоят перед отраслью. «Эта выставка является знаковой для всей страны: мы видим, кто с нами работает, как мы работаем и каких результатов мы можем достигать. Перед нами стоят грандиозные цели, поэтому мы не должны не только менять парадигму развития нефтегазовой отрасли, мы должны наращивать объемы добычи, мы должны решать вопросы технологического развития и нашего научного сопровождения отрасли», — отметил он.

В нынешнем году в центре внимания участников форума станут вопросы, связанные с анализом ключевых тенденций и новые технологических трендов современных энергетических рынков.

Говоря о том, насколько подобные выставки важны для развития нефтегазового комплекса и в целом всей отрасли, генеральный директор Экспоцентра Сергей Беднов отметил, что «выставка — это барометр экономики: она показывает, когда экономика развивается, но также показывает и ее падение». «Для нефтегазового сектора выставка является очень значимым маркетинговым инструментом, поскольку на выставке представлены не только крупные компании, но и малый и средний бизнес, который обслуживает эти компании, участвует в решении проблем нефтегазового сектора. У них есть собственные инновации, разработки, которые необходимо показать, продвинуть», — отметил Сергей Беднов. «А где можно сделать это наиболее эффективно? Конечно, на выставочной площадке, где можно найти партнеров, поучаствовать в дискуссии, обсудить актуальные вопросы и проблемы в рамках деловой программы. Ведь выставка без деловой программы — это уже анахронизм», — подчеркнул он.

Выставка организована «Экспоцентром» совместно с немецкой компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и отраслевых союзов.

В этом году в выставке принимают участие 550 компаний из 23 стран мира. Россию на выставке представляют более 300 экспонентов. «Нефтегаз-2019» традиционно проводится вместе с другим крупным отраслевым событием — Национальным нефтегазовым форумом.

По результатам опроса компаний отрасли, «Нефтегаз» признана лучшим брендом 2018 года в номинации «Нефтегазовые выставки».

