Объяснено отсутствие в России дел по «панамскому досье»

За три года в России не было заведено ни одного дела по «панамскому досье» из-за того, что власти Панамы не предоставили документы, доказывающие описанные в расследовании нарушения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ответ помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову.

Как отмечается в ответе, надзорное ведомство проверило информацию, изложенную журналистами, в пределах компетенции. В рамках проверки были запрошены документы у панамской стороны, однако до настоящего времени ответ не получен. Кроме того, сообщается, что компетентные органы Панамы отказали в предоставлении доступа к информации по ряду материалов.

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Официального комментария Генпрокуратуры пока нет.

В декабре 2018 года сообщалось, что Росфинмониторинг в результате анализа материалов «панамского досье» обнаружил почти 4,2 тысячи компаний, принадлежащих гражданам России. Самым популярным офшором у россиян оказались Британские Виргинские острова.

«Панамское досье» было опубликовано весной 2016 года международной группой журналистов-исследователей, которые изучили материалы юридической фирмы Mossack Fonseca. Она занималась регистрацией иностранных компаний в Панаме. В документах фигурировали многие главы государств, включая королеву Великобритании Елизавету II и президента США Дональда Трампа. Среди россиян фигурировали предприниматели Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Юрий Мильнер и другие. Выложенные в открытый доступ материалы стали поводом для расследований и отставок высокопоставленных чиновников в нескольких странах.

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