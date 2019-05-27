Иркутские власти разошлись во мнениях относительно госпитализации Левченко

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован из-за болевого синдрома в связи с травмой спины. Об этом сообщается на официальном портале Иркутской области.

«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение. (...) По оценкам врачей, срок обследования — три дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние Левченко опасений у медиков не вызывает.

Ранее утром в понедельник, 27 мая, в прессе появились сообщения о его госпитализации. Позже в его пресс-службе эти данные опровергли. В частности, указывалось, что он находится в командировке в Москве.

В марте 2017 года в местных СМИ появились сообщения о смерти главы региона. Вскоре их опровергла пресс-служба Левченко. Губернатор заявил, что против него была организована провокация.

65-летний Левченко руководит регионом с 2015 года.

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