Сторублевки изменятся

Центробанк начал печатать сторублевые купюры с применением новых технологий. Теперь их будут покрывать лаком, рассказал в интервью «Российской газете» замдиректора Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

«Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими. Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию», — рассказал Демиденко.

По его словам, ЦБ выпустил пробную партию купюр, покрытых разными видами лака, еще в 2016 году. С тех пор регулятор отслеживает качество банкнот, выходящих из обращения, анализируя их на предмет износостойкости и таким образом выясняя, какой лак качественнее.

В текущем году регулятор планирует покрывать лаком около трети выпускаемых сторублевых банкнот. По его данным, на купюры достоинством 100 рублей приходится примерно 19 процентов всех ходящих в России банкнот.

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