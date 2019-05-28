Бывший глава Росграницы получил новое уголовное дело

В Москве суд арестовал бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, ранее осужденного за хищения, в рамках нового уголовного дела. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает ТАСС.

Безделову вменяется часть 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (...)») УК РФ. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в хищении 49 миллионов рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте (Республика Бурятия) и Выборге (Ленинградская область). Свою вину он полностью отрицает, утверждая, что они были построены в полном объеме.

По словам адвоката, для проведения следственных действий обвиняемый был этапирован из колонии во Владимирской области.

29 декабря 2017 года Безделов был приговорен к девяти годам лишения свободы, позже Мосгорсуд снизил наказание на два года.

По версии следствия и суда, в 2009 году директор Федерального агентства по обустройству государственной границы России (Росграница) Дмитрий Безделов вместе с двумя подчиненными — руководителем дирекции по строительству и эксплуатации объектов Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Данилой Вавиловым — создали преступное сообщество.

До 2013 года они похищали и легализовали крупные суммы бюджетных средств, выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через границу страны. Общая сумма похищенного превысила 490 миллионов рублей.

Безделов ушел с поста главы Росграницы в октябре 2013 года. Решение о его увольнении принял премьер-министр Дмитрий Медведев по результатам проверки деятельности ведомства и материалам правоохранительных органов.

2 февраля 2016 года президент России Владимир Путин упразднил Росграницу.

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