Укравшему полмиллиарда рублей чиновнику сократили срок

Мосгорсуд снизил на два года наказание бывшему главе Росграницы Дмитрию Безделову, осужденному за хищение 500 миллионов рублей. Он выйдет на свободу через три года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в пятницу, 7 сентября.
«Апелляционным постановлением Мосгорсуда в срок отбытия наказания Безделову зачтен срок его содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета день под арестом за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима», — пояснил представитель суда.
Адвокат Безделова Борис Кожемякин указал, что его подзащитный находился под арестом четыре года, которые, по решению Мосгорсуда, считаются за шесть.
Таким образом, в заключении бывшему чиновнику осталось провести три года.
29 декабря 2017 года был вынесен приговор Безделову.
По версии следствия и суда, в 2009 году директор Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница) Безделов вместе с двумя подчиненными — руководителем дирекции по строительству и эксплуатации объектов Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Данилой Вавиловым — создали преступное сообщество. Как установило следствие, они до 2013 года похищали и легализовали крупные суммы бюджетных средств, выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через границу России.
Общая сумма похищенного превысила 490 миллионов рублей.
Сенкевич скрылся от суда и был объявлен в розыск. Вавилов, заключивший сделку со следствием, был осужден к трем годам заключения.
5 апреля 2016 года Италия экстрадировала Безделова в Россию. С 2014 года он находился в международном розыске, пока в октябре того же года его не задержали в римском отеле Palladium Palace.
Безделов ушел с поста главы Росграницы в октябре 2013 года. Решение о его увольнении принял премьер-министр Дмитрий Медведев по результатам проверки деятельности ведомства и материалам правоохранительных органов.
2 февраля 2016 года президент Владимир Путин упразднил Росграницу.