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Укравшему полмиллиарда рублей чиновнику сократили срок

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Дмитрий Безделов

Мосгорсуд снизил на два года наказание бывшему главе Росграницы Дмитрию Безделову, осужденному за хищение 500 миллионов рублей. Он выйдет на свободу через три года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в пятницу, 7 сентября.

«Апелляционным постановлением Мосгорсуда в срок отбытия наказания Безделову зачтен срок его содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета день под арестом за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима», — пояснил представитель суда.

Адвокат Безделова Борис Кожемякин указал, что его подзащитный находился под арестом четыре года, которые, по решению Мосгорсуда, считаются за шесть.

Таким образом, в заключении бывшему чиновнику осталось провести три года.

29 декабря 2017 года был вынесен приговор Безделову.

По версии следствия и суда, в 2009 году директор Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница) Безделов вместе с двумя подчиненными — руководителем дирекции по строительству и эксплуатации объектов Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Данилой Вавиловым — создали преступное сообщество. Как установило следствие, они до 2013 года похищали и легализовали крупные суммы бюджетных средств, выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через границу России.

Общая сумма похищенного превысила 490 миллионов рублей.

Сенкевич скрылся от суда и был объявлен в розыск. Вавилов, заключивший сделку со следствием, был осужден к трем годам заключения.

5 апреля 2016 года Италия экстрадировала Безделова в Россию. С 2014 года он находился в международном розыске, пока в октябре того же года его не задержали в римском отеле Palladium Palace.

Безделов ушел с поста главы Росграницы в октябре 2013 года. Решение о его увольнении принял премьер-министр Дмитрий Медведев по результатам проверки деятельности ведомства и материалам правоохранительных органов.

2 февраля 2016 года президент Владимир Путин упразднил Росграницу.

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