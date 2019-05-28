Бывшая жена богатейшего человека в мире отказалась от половины состояния

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Маккензи Безос

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи собирается направить не менее половины своего 37-миллиардного состояния, доставшегося ей после развода, на благотворительность в рамках кампании «Клятва дарения», начатой американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом в 2010 году. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Маккензи Безос присоединилась к организации в мае. «У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться. Мой подход к благотворительности и дальше будет осмысленным», — отмечается в ее послании на сайте. Бывший муж прокомментировал решение Маккензи, заявив, что гордится решением бывшей жены.

Джефф Безос сообщил о намерении развестись с женой в январе 2019 года. Поводом стал его роман с бывшей телеведущей Лорен Санчес. По закону супруги должны разделить имущество, в том числе доход, полученный за время брака. Оставалось неизвестным, заключали ли Джефф и Маккензи Безос брачный договор, в котором прописаны другие условия разделения имущества в случае развода.

О том, что стороны пришли к соглашению, стало известно в начале апреля. После развода Маккензи Безос оставила бывшему мужу 75 процентов акций Amazon, а также все их доли в The Washington Post и Blue Origin. Ей досталось 36,6 миллиарда долларов. С таким состоянием она занимает 22-ю позицию в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Джефф Безос после развода продолжил занимать первое место в этом списке с состоянием в 114 миллиардов долларов.

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