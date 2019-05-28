Преступник с лицом Джона Сноу наделал шума в сети

Фоторобот преступника из Великобритании рассмешил пользователей сети своим сходством с актером Китом Харингтоном, известным по роли Джона Сноу в «Игре престолов». Об этом пишет Sun.

На фото у преступника были кудрявые черные волосы и темные глаза, что и делало его похожим на Харингтона, по мнению многих юзеров. «Теперь ему не до Железного трона, кажется, Джон Сноу стал грабителем», — писал один из них. Однако некоторые также указали на сходство фоторобота с участником группы One Direction Гарри Стайлсом.

Материалы по теме Собирательный образ Похожи ли фотороботы на реальных преступников

Полиция разыскивала изображенного на фото мужчину по подозрению в вооруженном ограблении в городе Хоршем. Он подошел к человеку около банкомата и потребовал отдать ему деньги, а когда тот отказался, пригрозил ему ножом. Нападавший находится в розыске.

Ранее, в апреле 2018 года, в сети стал популярен фоторобот преступника с аномально большим ртом. Одни в шутку предполагали, что перед ними чеширский кот, а другие посчитали мужчину лицом пасты Colgate. Спустя некоторое время вор нашелся и объяснил свое сходство со снимком.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!