Исчезновение российской семьи обернулось делом об убийстве

В городе Калачинске (Омская область) сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства исчезновения семьи из трех человек. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, о произошедшем в полицию сообщила коллега одной из пропавших. Не дождавшись приятельницу на работе, она пришла к ней домой, где обнаружила лишь спящего 4-летнего ребенка. Другие члены семьи на телефонные звонки не отвечали. При этом дверь в квартиру была открыта.

Прибывшие на место происшествия следователи и криминалисты нашли в помещении следы крови.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц»). Сотрудниками правоохранительных органов выдвинута версия о том, что 50-летний мужчина совершил убийство своей 40-летней жены и 15-летней дочери, после чего спрятал их тела и скрылся.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения потерпевших и подозреваемого, который, предположительно, передвигается на автомобиле марке Kia Shuma.

27 апреля сообщалось, что в колодце под Уфой обнаружили пропавшую без вести семью с признаками насильственной смерти. Среди погибших — трое детей, в том числе девятимесячный ребенок. Подозреваемый, 46-летний глава семьи, покончил с собой, когда к нему пришли следователи и полиция.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!