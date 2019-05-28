Россия рассказала о «химическом крыле» боевиков

Москва стремится к стабилизации в сирийском Идлибе. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, передает ТАСС.

«Особую озабоченность вызывает стремление руководства террористов использовать для обострения ситуации сфабрикованные материалы, в том числе о якобы применении правительственными силами химического оружия», — сказал Вершинин. Он добавил, что в составе террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (другое название запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») существует отдельная структура «химическое крыло», которая занимается инсценировками химатак.

Дипломат также согласился, что призывы выполнять гуманитарное право должны относиться только к правительству и оппозиции. «Но идет ли речь о 99 процентов той территории Идлиба, которая контролируется "Хайат Тахрир аш-Шамом", которая находится в списке террористических организаций нашего совета?» — спросил Вершинин.

Замминстра отметил, что Россия может гарантировать, что сирийский Идлиб не превратится во вторую Ракку, где проводилась масштабная боевая операция. «Я могу вам сказать, что Идлиб не станет второй Раккой, не станет тем мертвым городом, который разбомбили до земли члены международной коалиции во главе с США», — подытожил дипломат.

28 мая сообщалось, что Воздушно-космические силы России нанесли серию авиаударов по джихадистам в южной части сирийской провинции Идлиб.

22 мая сирийские боевики безрезультатно запустили 17 ракет из района Идлиба в сторону российской авиабазы. Предыдущий ее обстрел террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра» произошел 20 мая. Все снаряды были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.

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