Хмеймим обстреляли ракетами

Сирийские боевики безрезультативно запустили 17 ракет из района Идлиба в сторону российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Восемь запущенных боевиками ракет до авиабазы не долетело. Оставшиеся девять реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы», — передается в сообщении.

20 мая боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) уже атаковали авиабазу Хмеймим. Все снаряды были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны, никто не пострадал.

17 мая Минобороны России сообщило, что боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация запрещена в России) готовят провокацию в Идлибе, чтобы обвинить Россию в химатаках против мирных жителей.

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