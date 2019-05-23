Россия ответила на обстрел Хмеймима

Воздушно-космические силы России точечным ударом уничтожили пусковую установку боевиков, из которой они обстреливали российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия. Такое заявление сделали в российском Минобороны, сообщает РИА Новости.

Также в сообщении отмечается, что террористы с помощью беспилотников сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама. Данных о пострадавших не поступало, станция после ночного ремонта уже вернулась в режим работы.

22 мая сирийские боевики безрезультатно запустили 17 ракет из района Идлиба в сторону авиабазы Хмеймим. Предыдущий ее обстрел террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) произошел 20 мая. Все снаряды были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.

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