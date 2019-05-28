Медики реанимировали пациента и случайно подожгли его

В американском городе Сан-Антонио, штат Техас, сотрудники больницы попытались реанимировать пациента и устроили пожар. Об этом сообщает телеканал KREM2.

Медики использовали дефибриллятор, чтобы запустить остановившееся сердце 70-летнего мужчины. Перед этим они не отключили подачу кислорода в палату. Из-за искры при электрическом разряде газ воспламенился. Вскоре пламя охватило помещение.

Медсестра позвонила в экстренные службы и описала ситуацию: «На десятом этаже все в дыму. Мы эвакуируем людей и пытаемся отключить кислород, но из-за дыма в коридоре ничего не видно».

Реанимировать пациента не удалось, однако сотрудники больницы утверждают, что он скончался еще до пожара. При осмотре полицейские обнаружили на его теле ожоги. Кроме того, огонь повредил оборудование в палате.

Инцидент произошел в феврале. В мае полиция отчиталась о происшествии и обнародовала записи звонков в экстренные службы.

В марте сообщалось, что в китайском городе Фошань, провинция Гуандун, врачам удалось реанимировать ребенка, у которого более 30 минут не билось сердце. В течение 30 минут они совершили 3,6 тысячи нажатий на его грудную клетку.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!