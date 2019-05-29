«ЁбиДоёби» продолжил работу после запрета

Суши-бар «ЁбиДоёби» в Санкт-Петербурге продолжает свою работу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Издание выяснило, что управляющая компания сменила франчайзи и начала готовить встречный иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее 29 мая сообщалось, что городское управление ФАС объявило о закрытии суши-бара «ЁбиДоёби» из-за претензий к его вывеске. В ведомстве также отметили, что собственники ресторана извинились перед жителям дома, в котором находилось заведение.

Жители Санкт-Петербурга написали жалобу на название «ЁбиДоёби» в марте 2019 года. Позже комиссия Петербургского УФАС признала, что ООО «Успех», которой принадлежала франшиза на ресторан, нарушило закон о рекламе, согласно которому использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов запрещено.

Собственники суши-бара утверждают, что название бара — это транскрипция фразы на японском языке, которая переводится как «День недели — суббота».

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