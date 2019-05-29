В Санкт-Петербурге закрыли «ЁбиДоёби»

В Санкт-Петербурге закрыли суши-бар «ЁбиДоёби», что с японского языка переводится как «День недели — суббота». Об этом в среду, 29 мая, сообщает «Известия» со ссылкой городское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

На вывеску пожаловались жители соседних с баром домов. Владелец заведения — ООО «Успех». Директор компании выразила сожаление, что название бара читали маленькие дети. «Именно поэтому мы сняли данную вывеску и впредь ее не размещаем. Также по причине аморального названия мы продали бизнес», — добавила она. Глава «Успеха» принесла извинения жителям дома, в котором находился суши-бар, и прохожим, видевшим его название.

В 2016 году на «ЁбиДоёби» жаловались в ФАС жители Красноярска. Однако тогда совет по этике решил, что название не нарушает закон о рекламе.

В мае 2019 года челябинское УФАС отказалось заводить дело против местного кафе Street Food из-за рекламы под лозунгами: «Соси, сколько хочешь» и «Бери в рот за "копейки"».

До этого, в апреле, антимонопольщики Свердловской области возбудили дело в отношении регионального застройщика «Корпорация "Атомстройкомплекс"» из-за рекламного слогана «Все будет охрюнительно!», пояснив, что закон запрещает использовать в рекламе нецензурную брань.

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