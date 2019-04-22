ФАС насторожила «охрюнительная» реклама

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области возбудило дело в отношении регионального застройщика «Корпорация "Атомстройкомплекс"», который использовал рекламный слоган «Все будет охрюнительно!» Об этом сообщается на сайте УФАС.

В управлении полагают, что слоган нарушает законодательство о рекламе, которое запрещает использование нецензурной брани. Чиновники подчеркивают, что толковые словари русского языка не содержат слово «охрюнительно».

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«Между тем, слово "охрюнительно" образовано путем замены буквы "е" на букву "ю" от слова, в свою очередь которое является эвфемизмом бранного слова, используемого в качестве ругательства или оскорбления», — разъяснили в управлении антимонопольного ведомства.

«Атомстройкомплекс» запустил кампанию «Все будет охрюнительно!» в ноябре 2018 года. На плакатах рядом со слоганом располагался вязаный поросенок как символ предстоящего года Свиньи. Дело в отношении компании было возбуждено после жалобы на рекламу.

Ранее в апреле челябинское управление ФАС усомнилось в законности рекламы кафе быстрого питания города, использовавшего выражения «брать в рот за копейки» и «сосать сколько хочешь».

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