В Будапеште затонуло судно с 34 пассажирами

На реке Дунай в Будапеште затонуло прогулочное судно. Об этом сообщает Assocoiated Press.
На борту находилось 34 человека, включая членов экипажа. Судно перевернулось в центре города возле здания парламента Венгрии. На место происшествия прибыли спасатели, часть пассажиров удалось достать из воды.
Владелец судна подтвердил местным СМИ, что катер потерпел крушение. Спасательные работы затруднены из-за сильного дождя. Поиски людей продолжаются, информации о жертвах пока нет.
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