7 человек погибли и десятки пропали без вести при крушении судна в Будапеште

В результате крушения прогулочного судна на реке Дунай в Будапеште погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, на борту находились 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа. Семь человек удалось спасти, еще 21 пропал без вести. Южнокорейское министерство иностранных дел подтвердило гибель своих граждан, сообщает «Интерфакс». Россиян среди пассажиров не было.

Судно столкнулось с другим прогулочным катером, затем перевернулось и пошло ко дну. Корпус остается на дне реки. Судоходство на реке остановлено для проведения спасательных работ, однако работа спецслужб затруднена из-за сильного дождя и течения. Температура воды в реке держится на уровне 10-12 градусов тепла, что привело к сильному переохлаждению пассажиров.

Туристический катер затонул вечером 29 мая. Инцидент произошел в центре города возле здания парламента Венгрии. Владелец судна подтвердил местным СМИ, что катер потерпел крушение.

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