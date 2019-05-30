Ferrari показала самый мощный дорожный автомобиль в своей истории

Ferrari показала SF90 Stradale — самый мощный дорожный автомобиль в своей истории, гибридная силовая установка которого развивает тысячу лошадиных сил. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на пресс-службу компании.

Мощность 8-цилиндрового бензинового двигателя объемом четыре литра составляет 780 лошадиных сил, еще 220 лошадиных сил в сумме развивают три электромотора. Также суперкар получил возможность зарядки от бытовой сети, став первым подзаряжаемым гибридом в истории Ferrari.

Фото: Ferrari 1 /3

До 100 километров в час машина разгоняется за 2,5, а до 200 километров в час — за 6,7 секунды. Максимальная скорость составляет 340 километров в час.

Ferrari SF90 может ездить как в гибридном режиме, так и исключительно на электротяге. Максимальная скорость во втором случае составляет 135 километров в час, а запас хода — 25 километров. В коробке переключения скоростей автомобиля нет задней передачи — назад машина движется при помощи электромоторов.

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В названии автомобиля отражен 90-летний юбилей гоночной команды Scuderia Ferrari. Цена новинки не сообщается. Однако известно, что тираж модели не будет искусственно ограничен и будет зависеть исключительно от спроса. Первые покупатели получат свои SF90 в начале 2020 года.

В марте производитель автомобилей класса люкс Bugatti представил самый дорогой автомобиль в истории. Презентация состоялась на автосалоне в Женеве. Стоимость гиперкара Bugatti La Voiture Noire составляет 11 миллионов евро. Машина оснащена 16-цилиндровым двигателем объемом восемь литров и мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил.

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