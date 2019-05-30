Банда авторитета Волобуя пошла под суд за убийства и поджоги

В Курском суде рассматривается уголовное дело в отношении организованной преступной группировки, известной как «банда Волобуя», члены которой подозреваются в убийствах, поджогах и других преступлениях. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает 46tv.ru.

В числе подсудимых — глава преступной группировки Дмитрий Волобуев, бывший начальник городского УМВД и бывший заместитель мэра Курска Николай Зайцев, а также их подельники.

По данным следствия, на счету банды два убийства, поджоги двух дорогостоящих автомобилей, четыре эпизода мошенничества, два эпизода вымогательства, а также преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Причиненный ущерб оценивается более чем в 120 миллионов рублей.

Уточняется, что обвиняемые, которых защищают 16 адвокатов, отказались от ходатайства о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных.

29 мая сообщалось, что в Республике Коми суд вынес приговор Махачу Азизову, одному из участников преступного сообщества Юрия Пичугина. На счету банды многочисленные тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства. В качестве фигурантов по уголовному делу проходит 21 человек.

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