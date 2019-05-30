Российский депутат признался в нелюбви к России

Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова призналась в нелюбви к России. Карпова оставила соответствующую запись в паблике «Подслушано | Нарьян-Мар» во «ВКонтакте».

«Живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя. За бугром даже не была! Россию не люблю! К кормушке не лезу!» — написала она.

Так депутат ответила на комментарий пользователя, который обвинял оппозиционных политиков в существовании на иностранные средства.

В комментарии изданию «Ридус» Карпова объяснила, что не отождествляет между собой любовь к России и патриотизм.

«Люблю нашу природу, поля, леса, берёзки, закаты, рассветы. Людей люблю, семью, детей! Любовь более глубокое чувство, как можно любить Россию? По отношению к стране может быть чувство патриотизма!» — пояснила депутат.

Между тем из-за слов коммунистки созвана парламентская комиссия по этике.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!