ЛДПР предложила обязать военных смотреть патриотическое кино

В Госдуму внесен законопроект об обязательном показе патриотических фильмов военным и сотрудникам правоохранительных органов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента во вторник, 18 июля.

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«Важное место в системе военной пропаганды, безусловно, занимает кинематограф, что обусловлено социально-психологическими возможностями его воздействия на личность. Одной из причин, лежащих в основе воздействия киноискусства на аудиторию, является высокая степень идентификации зрителя с героями фильмов», — говорится в пояснительной записке к проекту закона, авторами которого являются депутаты от фракции ЛДПР Александр Шерин и Владимир Сысоев.

В документе отмечается, что среди солдат срочной службы «не столь велик уровень патриотизма и позитивного отношения к службе». Чтобы это исправить, тематические фильмы необходимо демонстрировать во всех воинских частях, в военных образовательных учреждениях, а также в органах государственной власти в области безопасности и правоохранительной

деятельности.

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин объявил патриотизм национальной идеей. Он подчеркнул, что эта идея не должна быть связана с деятельностью какой-то политической партии.

Согласно данным фонда «Общественное мнение», в настоящее время 78 процентов россиян считают себя патриотами. При этом половина опрошенных полагают, что любовь к Родине прививается целенаправленным патриотическим воспитанием.