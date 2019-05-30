В «БКС Премьер» рассказали о возможностях индивидуальных инвестиционных счетов

В апреле 2019 года число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 720 тысяч. О том, как получить от ИИС наибольшую отдачу и свести к минимуму инвестиционные риски, «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя правления финансовой группы БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.

По его словам, один из драйверов роста популярности индивидуальных инвестиционных счетов — это простота работы с ними. Дополнительное удобство – возможность открыть ИИС онлайн, не выходя из дома. Такую возможность, к примеру, обеспечивает мобильное приложение «БКС Премьер». Установив его, любой инвестор может открыть себе ИИС дистанционно — без посещения офиса инвесткомпании и сразу купить на него ценные бумаги или финансовый продукт. Инвесторы ценят в таких приложениях еще и то, что могут постоянно держать под контролем свои финансы и отслеживать состояние портфеля, имея возможность в любой момент обратиться через то же приложение за профессиональной консультацией. Доступны и привычные повседневные платежные операции — мобильный телефон, ЖКУ и прочее.

Вместе с тем больше всего привлекает россиян в ИИС выгода от их использования По сравнению с альтернативным продуктом — традиционными депозитами — ИИС обладает рядом заметных преимуществ. Это, прежде всего, возможность ежегодного получать налоговый вычет от государства на сумму до 52 тысяч рублей в дополнение к непосредственному результату от вложений. Владелец счета может выбрать самые консервативные ценные бумаги, например, облигации федерального займа с доходностью на уровне 7-8 процентов годовых. В результате с учетом налогового вычета процент, зарабатываемый на ИИС, может более чем в два раза превосходить средние результаты по депозитам. Также ИИС — отличный инструмент для достижения среднесрочных финансовых целей (например, накопления на автомобиль или обучение детей).

По словам Новикова, сегодня с помощью мобильного приложения можно начинать инвестировать, даже не имея большого опыта в использовании финансовых инструментов. Помогают в этом интуитивно понятный интерфейс приложения и проработанная логика взаимодействий с пользователем, который легко справится со всеми необходимыми ему функциями — от открытия счета и покупки инвестпродуктов до получения актуальной рыночной информации, аналитики, котировок в режиме онлайн.

Мобильное приложение еще «на берегу» позволяет определить инвестиционный профиль человека — для этого достаточно заполнить онлайн небольшую анкету. Новичкам, как правило, посоветуют воздержаться от высокорисковых биржевых активов, прежде всего рекомендуя решения, соответствующие индивидуальному инвестиционному профилю каждого пользователя. Также стоит отметить, что открыть ИИС или обычный брокерский счет через приложение может любой человек, а не только действующий клиент компании.

