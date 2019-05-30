Модель назвали кентавром и высмеяли за неестественно короткие пальцы

Пользователи Reddit осмеяли излишне отретушированное фото модели, на котором ее пальцы оказались неестественно укорочены. Многие нашли другие следы редактуры на снимке и придумали героине неприятное прозвище.

«Fashion Nova же не всерьез с этой крошечной рукой», — саркастически спросила автор поста под ником ladymodjo. На фото пальцы левой руки девушки оказались укорочены до фаланги.

Юзер virago_virgo заметил, что из-за неумелой редактуры модель стала похожа на кентавра: ей также сильно вытянули торс и увеличили ягодицы. Он добавил, что это оригинальная фотография с сайта Fashion Nova, и подлога в посте нет.

«Это чертовски странно. Зачем им это делать? Я уверен, что любая, кого они выберут для этой работы, будет симпатичной девушкой с реальными человеческими пропорциями», — поразился один из комментаторов. Ряд юзеров заметили, что одежда на такой искусственной и непропорциональной модели выглядит жалко.

Некоторые пользователи в шутку предположили, что такими фото компания стремится увеличить продажи. «Это действительно лучше продается? "О, чувак, если я просто куплю эту юбку, мой торс вырастет, а мои руки уменьшатся. Не могу дождаться"», — ерничали они.

Пользователь под ником mi_goingcrazy заметил, что компания Fashion Nova нередко заявляла о том, что их модели всегда естественны. «Самое странное в том, что Fashion Nova утверждает, что их модели не отретушированы, и их тела на самом деле выглядят так», — заметил он. Многих поразило такое лицемерие.

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