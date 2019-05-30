Скрывавшийся после избиения подозреваемого полицейский попался

На Кубани задержан бывший полицейский, скрывавшийся от следствия, который подозревается в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

В ближайшее время 41-летний бывший сотрудник группы по охране объектов органов внутренних дел отдела МВД России по городу Армавиру будет заключен под стражу. Ранее был задержан еще один фигурант уголовного дела — 21-летний бывший младший инспектор отдельного батальона ППС отдела МВД по региону.

По данным следствия, 3 марта 2019 года сотрудники правоохранительных органов находились на суточном дежурстве в отделе полиции, где содержались административно задержанные.

Они услышали, как 48-летний местный житель потребовал снять с него наручники и вывести в туалет. После того как сотрудники вошли к нему в камеру, 41-летний полицейский нанес мужчине не менее пяти ударов ногами в область живота и туловища, в то время как удерживал того 21-летний сотрудник. Затем они повалили задержанного на пол, и полицейский продолжил наносить ему удары ногами.

После произошедшего мужчины продолжили нести службу. Потерпевший был госпитализирован с тупой травмой живота и разрывом мочевого пузыря.

12 марта сообщалось, что сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России на территории Ленинского района города Саратова избили двоих задержанных.

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