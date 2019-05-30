Российский арестант утопил сокамерника в тазу

В СИЗО № 1 Калуги арестант убил сокамерника, утопив в тазу. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает kaluganews.com.

По данным издания, в декабре 2016 года между двумя заключенными, находившимися в камере следственного изолятора, возник конфликт. Отмечается, что мужчины находились в состоянии наркотического опьянения.

В ходе ссоры 31-летний арестант из Санкт-Петербурга, привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество, избил сокамерника, а затем начал топить его в тазу, от чего тот скончался.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

11 мая 2017 года сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против 25-летнего заключенного колонии в городе Ельце Липецкой области, подозреваемого в убийстве сокамерника. По данным следствия, он нанес оппоненту удары по голове, отчего тот упал, ударился затылком о кафельный пол и скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

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