Вызвавший цыганский погром убийца девочки найден мертвым в колонии

Следственный комитет начал проверку после обнаружения в колонии Белгородской области тела 32-летнего заключенного. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По предварительным данным, 20 апреля в комнате для хранения имущества осужденных был найден мертвым заключенный. Назначено судебно-медицинское исследование тела, которое позволит установить причину смерти и сделать вывод о ее характере. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Погибший — Павел Белашов, отбывающий 23-летний срок за изнасилование и убийство девятилетней девочки в поселке Уразово Белгородской области, сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, его могли убить сокамерники.

Резонансное убийство, совершенное 30 июля 2018 года, вызвало цыганские погромы, так как преступник оказался представителем этой национальности. Местные жители разгромили и подожгли несколько домов цыган, которые спешно уехали из поселка.

По версии следствия, пьяный Белашов увидел в магазине Уразово незнакомую девочку. Когда она вышла из магазина, он последовал за ней, изнасиловал, а затем задушил. 1 августа его поймали, и он сознался в содеянном.

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