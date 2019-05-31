Захват заложников в Цюрихе закончился тремя смертями

Вооруженный мужчина захватил в заложники двух женщин в швейцарском Цюрихе. После того, как приехала полиция, он убил обеих и покончил с собой, сообщается на сайте городской полиции.

Известно, что преступнику было 60 лет, одной из жертв — 34, другой — 38. Мужчина был уроженцем Швейцарии, национальность женщин не установлена. Мотивы преступления пока не выяснены.

Полицейские приехали в течение 6 минут после того, как одна из женщин позвонила с просьбой о помощи. Одновременно поступил звонок от соседки, которая слышала крики. Вооруженный мужчина через окно дома потребовал от стражей порядка немедленно уехать — под угрозой того, что он убьет заложниц.

Спустя три часа переговоров ему предложили сдаться в течение 10 минут. Вскоре после этого из квартиры послышались выстрелы. Группа спецназа взяла помещение штурмом и нашла трех человек с огнестрельными ранениями в критическом состоянии. Ни одного из них медикам не удалось спасти.

В начале февраля вооруженный ножом 32-летний житель поселка Мурино Ленинградской области взял в заложники бригаду скорой помощи. Медики прибыли, чтобы оказать помощь жене мужчины, которой он нанес телесные повреждения после совместного распития алкоголя. Он удерживал фельдшера и медбрата в квартире, угрожая ножом, пока они не сбежали, воспользовавшись удобным моментом.

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