Заложников захватили в магазине во Франции

Во французской коммуне Бланьяк под Тулузой неизвестный мужчина захватил заложников в табачной лавке. Об этом сообщает La Depeche.

Сообщается, что преступник вооружен. Он удерживает пять покупателей и коммерческого директора магазина. По данным издания, происшествие может быть ограблением, которое пошло не по сценарию злоумышленника.

На место событий прибыло элитное подразделение полиции. Преступник угрожает открыть стрельбу по полицейским и убить заложников. Он также требует убрать оцепление и прислать переговорщика.

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