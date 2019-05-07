Захваченных подростком во Франции заложников освободили

Все заложники, захваченные несовершеннолетним преступником в магазине под Тулузой, освобождены. Об этом сообщает BFMTV.

Сначала 17-летний юноша отпустил 30-летнюю женщину, спустя час вышли еще три заложницы. Сам подросток остается в магазине. Он назвал себя участником «вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе», при этом не выдвигал никаких требований.

Полиция считает приоритетной версию неудачного ограбления, не связывая происходящее с терроризмом.

Инцидент произошел 7 мая во французской коммуне Бланьяк под Тулузой. Вооруженный преступник ворвался в табачную лавку и захватил находившихся внутри людей в заложники. Сообщалось о стрельбе. Магазин и окрестности блокированы полицией.

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