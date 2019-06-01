Легендарный инвестор установил рекорд

Один из самых известных инвесторов в мире, глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт продал право на традиционный обед с собой на благотворительном аукционе за рекордные 4,57 миллиона долларов, сообщает Economic Times.

Имя человека, заплатившего самую крупную сумму за всю историю розыгрышей обедов с Баффеттом, не раскрывается. Аукционы проводятся с 2000 года, предыдущий рекорд был установлен в 2012 году и повторен в 2016-м — 3,45 миллиона долларов.

Минимальная цена была зафиксирована в 2001 году — 18 тысяч долларов. По условиям аукциона, все собранные на нем средства будут направлены на благотворительность. Баффетт известен не только как успешный инвестор и один из самых богатых людей в мире (на данный момент его состояние оценивается в 81,5 миллиарда долларов), но и как крупный меценат. Ранее он взял на себя обязательство пожертвовать на благотворительность 99 процентов своего имущества — в течение жизни или через завещание.

Согласно правилам, во время обеда Баффетту можно задавать любые вопросы, кроме тех, которые касаются его деловых планов.

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