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Власти США потребовали показывать соцсети при подаче на визу

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Госдепартамент США начал требовать ссылки на соцсети при подаче заявления на американскую визу. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, новая форма анкеты на получение всех типов виз в США начала действовать 31 мая. В заявлении появилась графа с требованием указать «идентификационные данные социальных сетей». Заявители могут отметить, что не пользуются соцсетями, однако за указание ложной информации будут грозить последствия.

В Госдепе пояснили, что нововведения помогут отследить террористов и людей, представляющих угрозу общественной безопасности. Им будет отказано во въезде на территорию Соединенных Штатов.

В конце 2018 года стало известно, что россиянам нужно будет платить дополнительный сбор за оформление деловых и туристических виз. Стоимость многократной визы должна была вырасти почти в два раза.

Позже в США заявили, что не будут повышать цены, если Россия согласится снизить сбор для американских путешественников. Страны пришли к соглашению по поводу стоимости многократной американской визы, прежняя цена действует с 4 марта 2019 года.

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