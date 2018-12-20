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Россияне заплатят в два раза больше за визу в США

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С 1 января 2019 года россиянам нужно будет платить дополнительный сбор за оформление деловых и туристических виз. Об этом сообщается на сайте посольства США в России.

Туристы по-прежнему будут платить невозвратный взнос в размере 160 долларов при подаче заявления на визу. Если его одобрят, россияне смогут получить многократную визу сроком до трех лет, заплатив еще 143 доллара. Таким образом, общая стоимость такой визы увеличится почти в два раза и составит 303 доллара. Оформление однократной визы на год доплаты не потребует.

Посольство США отмечает, что новые правила сбора основаны на «взаимности». Такую же сумму Россия взимает с граждан США за оформление этих типов визы.

Помимо этого, изменятся условия повторного получения визы. С 2019 года россиянам обязательно заново проходить собеседование в посольстве для продления многократной визы, тогда как раньше достаточно было написать заявление о продлении и отправить его в представительство США с курьером. Если гражданин откажется от собеседования, ему автоматически выдадут однократную визу сроком на год.

Летом 2017 года Россия приняла решение сократить количество персонала в дипмиссиях США на территории страны. Такие меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций, подписанный американским президентом Дональдом Трампом. После этого США приостановили выдачу виз россиянам, проведение собеседований было возобновлено только в декабре 2017 года. По данным туроператоров, в среднем гражданам России приходится ждать вызова на собеседование в консульство США в Москве около 300 календарных дней.

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