Бывшего российского губернатора арестовали из-за хищения 700 миллионов рублей

Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова арестовали по делу о присвоении 700 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

По ходатайству следствия суд заключил под стражу и соучастника Конькова, управляющего директора компании «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина.

Как установило следствие, Коньков, Гришин и другие неустановленные лица похитили вверенные Конькову бюджетные средства в размере 700 миллионов рублей. Указанные средства были перечислены на счета организаций, входящих в группу компаний «Продо».

Следователи СКР, сотрудники ФСБ и МВД продолжают устанавливать причастных к хищению средств из бюджета региона. Расследованием дела занимается Главное следственное управление СКР.

Павел Коньков занимал пост губернатора Ивановской области в 2013-2017 годах.

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