В Кабардино-Балкарии прошли массовые задержания полицейских по делу о коррупции

В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших сотрудников республиканского управления МВД по подозрению в коррупции. Об этом в четверг, 30 мая, сообщается на сайте МВД России.

Как уточнили в Следственном комитете России, местонахождение еще одного фигуранта дела устанавливается. Отмечается, что подозреваемые входили в преступное сообщество. В зависимости от роли каждого в отношении них возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 210 («Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения») и части 6 статьи 290 («Получение взятки организованной группой в особо крупном размере») УК России.

По данным МВД, подозреваемые систематически брали взятки за беспрепятственный проезд транспортных средств, перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, на территории республики. Руководил сообществом заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по КБР, который распределял незаконно полученные денежные средства между участниками преступной группы. Как пояснили в СК, по предварительным данным, всего в 2017-2018 годах подозреваемые получили взяток в размере не менее 42 миллионов рублей.

В настоящее время со всеми задержанными проводятся следственные действия, проверяется причастность к преступному сообществу и других лиц. Всего в служебных помещениях и по местам жительства подозреваемых прошло более 30 обысков.

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