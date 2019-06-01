Бывшего главу Ивановской области задержали по делу о коррупции

Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом в субботу, 1 июня, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

При этом других подробностей по делу она не привела.

В то же время источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Конькова подозревают в причастности к мошенническим схемам при выделении 750 миллионов рублей из бюджетных средств компании «Ивановский бройлер» и в других преступлениях.

По данным собеседника «Интерфакса», 31 мая в регионе работала следственная группа, которая провела выемку документов в областном правительстве и парламенте. Коньков, по неподтвержденным данным, уже был допрошен и в ближайшее время будет перевезен в Москву.

Павел Коньков занимал пост губернатора Ивановской области в 2013-2017 годах.

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