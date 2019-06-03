Матвиенко выступила против гендерных поблажек во власти

Во властных структурах не должно быть «оранжерейных условий» и преференций для женщин. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Аргументы и факты».

«В кадровой политике единственно правильный подход такой: более высокий пост — более достойным, без оглядки на гендерные факторы», — сказала она.

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Матвиенко призналась, что ей не делали скидок из-за того, что она женщина. «Спрашивали по полной», — подчеркнула она. Кроме того, по ее мнению, сегодня присутствие женщин на верхних ступенях власти уже не является исключением.

Спикер также заверила, что государство заинтересовано в росте женской активности в различных сферах. С этой целью разрабатываются различные программы, уточнила она.

«Но, как бы далеко ни заходили современные женщины в своей, как говорили прежде, эмансипации, высшей целью все равно остается создание семьи, рождение и воспитание детей», — сказала Матвиенко.

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